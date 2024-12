Jay-Z nega ter abusado sexualmente de garota de 13 anos!

Um processo modificado apresentado no tribunal federal no domingo (08) alega que o rapper Jay-Z estuprou uma menina de 13 anos junto com Sean “Diddy” Combs durante uma festa em 2000.

Jay-Z negou as alegações nas redes sociais e criticou o processo, chamando-o de parte de uma “tentativa de chantagem” pelo advogado da autora. Os advogados de Jay-Z não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A ação foi originalmente movida em outubro no Distrito Sul de Nova York e, na época, não citava Jay-Z como réu, embora a ação alterada diga que Jay-Z foi identificado como “Celebridade A” na queixa original.

Combs negou todas as alegações contra ele, inclusive essa, em outubro. Atualmente, ele está preso por acusações federais de tráfico sexual, das quais se declarou inocente.

O processo alega que a garota anônima foi drogada e estuprada por Jay-Z e Combs em uma festa oferecida por Combs após o MTV Music Awards em 2000, realizado em Nova York.

Tony Buzbee, o advogado do Texas que representa a garota que entrou com a ação no domingo, entrou com pelo menos 20 ações civis contra Combs, acusando-o de má conduta sexual.

Em um email para a Reuters, Buzbee disse que o processo de Jay-Z “fala por si”.

Jay-Z, diz o processo, respondeu a essa carta entrando com uma ação contra Buzbee e “orquestrando uma conspiração de assédio” contra Buzbee e outros advogados de seu escritório, o que, segundo o advogado, é uma tática de intimidação para silenciar sua cliente.

Carter é a primeira celebridade a ser acusada de agressão sexual em conexão com Combs.

Em uma declaração endereçada à CNN, Carter chamou as alegações de “tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal, não civil!! Quem quer que cometa tal crime contra um menor deveria ser trancado, você não concorda?”



Combs foi indiciado por acusações de tráfico sexual, conspiração para extorsão e acusações relacionadas à prostituição. Combs se declarou inocente das acusações e negou todas as irregularidades em cerca de 30 processos civis que foram movidos contra ele.

Buzbee negou as acusações de extorsão contra ele em uma postagem no Instagram na qual escreveu que seu escritório “não permitirá que os poderosos e seus advogados de alto valor intimidem ou silenciem sobreviventes de agressão sexual” e em uma declaração à CNN.



“Se você está tentando esconder sua identidade e alega que não fez nada de errado, não parece muito inteligente adotar essa abordagem”, Buzbee disse à CNN em um e-mail na época. “Nós abordaremos isso no devido tempo.”

“Tenho certeza de que com a divulgação pública completa tudo isso se resolverá”, escreveu Buzbee.

No domingo (8), Buzbee respondeu nas redes sociais à declaração de Carter, dizendo que a suposta vítima “nunca exigiu um centavo dele”, alegando que eles apenas buscaram uma mediação confidencial. Buzbee acrescentou: “Ela está encorajada. Estou muito orgulhoso de sua determinação.”