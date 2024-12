Viralizou: Homem é flagrado viajando na parte inferior de ônibus no Rio

Homem é flagrado viajando pendurado embaixo de ônibus no Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Homem é flagrado viajando pendurado embaixo de ônibus no Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (9): um homem viajando na parte inferior de um ônibus. A linha, em questão, é a 433 (Vila Isabel – Prado Júnior).

Nas imagens, é possível ver que o homem, que estava viajando na estrutura do coletivo, coloca os pés para fora do veículo e logo em seguida volta para dentro do veículo.

No vídeo, não há informações sobre local ou data em que as imagens haviam sido gravadas.

Leia também:

Colisão entre carro e moto deixa feridos na BR-101, em São Gonçalo

Tragédia na BR-101: Acidente deixa motociclista morto na altura de Itaboraí



O Rio Ônibus, sindicato que reúne as empresas de transporte rodoviário público da capital fluminense, afirmou que repudia o comportamento, pois este coloca em risco a própria segurança do indivíduo e também dos passageiros.

O sindicato também reforçou que é proibido viajar na estrutura do coletivo.