Tragédia na BR-101: Acidente deixa motociclista morto na altura de Itaboraí

No início da manhã desta segunda-feira (9), um acidente na Rodovia BR-101, altura de Itaboraí, deixou um motociclista morto. A fatalidade ocorreu no km 296 sul, no sentido Região dos Lagos. A identidade da vítima do sexo masculino que caiu da moto, ainda não foi divulgada.

Segundo a Arteris Fluminense, duas faixas precisaram ser bloqueadas ao tráfego, com desvio sinalizado pelo acostamento da via.

Na última atualização da concessionária, às 10h32, o corpo já havia sido removido, e as pistas lavadas e liberadas.

