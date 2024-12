Colisão entre carro e moto deixa feridos na BR-101, em São Gonçalo

Uma colisão lateral no km 313 da BR-101/RJ, na altura do bairro Boa Vista, em São Gonçalo, deixou o passageiro de uma motocicleta ferido na manhã desta segunda-feira (9). A ocorrência, atendida pela Arteris Fluminense, envolveu um automóvel e uma motocicleta. O trânsito foi impactado na região.

A colisão entre os dois veículos resultou em ferimentos leves no passageiro da motocicleta, que foi encaminhado a uma unidade hospitalar e ao condutor da motocicleta, que recebeu atendimento no local e recusou remoção ao hospital, assinando o termo de recusa. Já o motorista do automóvel saiu ileso do incidente.

Segundo a Arteris Fluminense, o trânsito permaneceu parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência, mas já foi liberado. Os reflexos chegaram até o km 309.