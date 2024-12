Capotamento na RJ-106 causa lentidão no trânsito em São Gonçalo

Até o momento, a causa do acidente ainda é desconhecida - Foto: Divulgação

Até o momento, a causa do acidente ainda é desconhecida - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (9), um capotamento de um carro, após se envolver em um acidente com um ônibus, causou lentidão no trânsito na RJ-106, próximo ao bairro Artesanal, em São Gonçalo. O acidente, que ocorreu na pista sentido Tribobó, não resultou em feridos.

Até o momento, a causa do acidente ainda é desconhecida. Apesar de não haver vítimas, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local e ajudar na remoção dos veículos envolvidos.

O tráfego ficou comprometido nos dois sentidos da rodovia, com o carro tombado bloqueando a pista e gerando congestionamento. A situação afetou o fluxo de veículos, que enfrentaram dificuldades para seguir viagem até a liberação total da via.