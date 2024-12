Carreata de Luz Celebra Papai Noel dos Correios no Rio, Niterói e Maricá

A Carreata da luz, iniciativa dos Correios para celebrar os 35 anos da maior campanha de Natal do Brasil, chega ao Rio de Janeiro nos dias 10, 11 de dezembro (terça e quarta), a partir das 19h30. A ação é uma forma de agradecer à população por tirar milhares de sonhos do papel e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha. Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos pedidos das cartinhas cadastradas.

10/12/2024 - Início: 19h30 - O primeiro dia da Carreata da Luz no Rio de Janeiro será realizado no dia 10 de dezembro, a partir das 19h30h, com saída programada do edifício-sede dos Correios da Cidade Nova. No percurso, a carreata percorrerá os seguintes bairros: Cidade Nova, Tijuca, Maracanã, Centro, Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo, Leme, Copacabana (Orla), Ipanema e Leblon. Como não poderia deixar de ser, o comboio terá passageiros ilustres: o Papai Noel, os mascotes Carteirito e Carteirita!

11/12/2024 - Início: 19h30 - Já no segundo dia, a Carreata da Luz percorrerá Niterói e Maricá. Partirá do Palácio dos Correios de Niterói, prédio histórico que acaba de completar 110 anos e fica na Av. Visconde do Rio Branco, em frente às barcas Niterói, passando pelo Forte do Gragoatá, Museu de Arte Contemporânea, Icaraí, São Francisco, Charitas, Largo da Batalha, Pendotiba (Estrada Caetano Monteiro), Praça de Maria Paula, Estrada Velha de Maricá/RJ-100, RJ-106, Itaipuaçu (Praça dos Gaviões), RJ-106, Parque Nanci, Araçatiba, terminando em Maricá/Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel).

“Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma das cartinhas cadastradas sem presente. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Sobre a Campanha - A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para a sociedade cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem quer ajudar escolhe uma carta, compra o presente, leva até uma agência dos Correios e a estatal entrega para a criança. A pessoa escolhe qual cartinha vai adotar. Há pedidos bem simples, como uma bola, carrinho ou canetinhas. Há pedidos para todos os bolsos.

Podem participar escrevendo cartinhas crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog, até dia 13 de dezembro. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

Mensagem para a sociedade:

Quem adota uma cartinha não está doando apenas um presente, mas está mandando amor e carinho àquela criança, que se sente especial. Quem doa, também se sente muito feliz por estar ajudando.

Por isso, seja você também o Papai Noel de uma criança!

Adote uma cartinha do Papai Noel dos Correios e faça uma criança feliz neste Natal.

É possível adotar uma cartinha até 13 de dezembro, no Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php).

Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências.

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

SERVIÇO

Papai Noel dos Correios – 35 anos

Carreata de Luz

Rio de Janeiro- 10 e 11/12/2024

Horário de partida: 19h30

Percurso dia 10/12/2024 - No Rio a Carreata de Luz terá início no Edifício sede dos Correios, na Av. Presidente Vargas e seguirá pelas ruas Rua Amoroso Lima, Rua Júlio do Carmo, Rua Pinto de Azevedo, Rua Ulysses Guimarães, Rua Joaquim Palhares, Rua João Paulo I, Rua Dr. Satamini, Av. Heitor Beltrão, Rua Conde de Bonfim, Rua Pinto de Figueiredo, Av. Maracanã (sentido Praça da Bandeira), Rua Teixeira Soares, Trevo das Forças Armadas, Av. Presidente Vargas (pista lateral), agulha de acesso à pista central após a Rua Amoroso Lima, Av. Presidente Vargas (pista central), Av. Rio Branco, Av. Nilo Peçanha, Av. Graça Aranha, Av. Calógeras, Av. Beira Mar (pista lateral), acesso ao Aterro (Av. Infante Dom Henrique), Av. Infante de Dom Henrique sentido Copacabana, Av. das Nações Unidas, Túnel do Pasmado, Av. Lauro Sodré, Túnel Novo, Av. Princesa Isabel, Av. Atlântica, Rua Joaquim Nabuco, Av. Vieira Souto, Av. Delfim Moreira, Av. Visconde de Albuquerque, Rua Mário Ribeiro, à direita na Av. Borges de Medeiros, Av. Epitácio Pessoa, Av. Henrique Dodsworth, Rua Miguel Lemos, Av. Atlântica sentido Leme, Av. Princesa Isabel, Túnel Novo, Av. Lauro Sodré, Av. Venceslau Brás, Av. Pasteur, Av. Repórter Nestor Moreira, Av. das Nações Unidas, Av. Infante de Dom Henrique, Av. General Justo até a altura do Comando da Aeronáutica (III COMAR).

Percurso dia 11/12/2024 - A Carreata da Luz percorrerá Niterói e Maricá. Partirá do Palácio dos Correios de Niterói, na Av. Visconde do Rio Branco, em frente às barcas Niterói, passando pelo Forte do Gragoatá, Museu de Arte Contemporânea, Icaraí, São Francisco, Charitas, Largo da Batalha, Pendotiba (Estrada Caetano Monteiro), Praça de Maria Paula, Estrada Velha de Maricá/RJ-100, RJ-106, Itaipuaçu (Praça dos Gaviões), RJ-106, Parque Nanci, Araçatiba, Maricá/Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel), RJ-106, RJ-104, Alameda São Boaventura, Ponte Rio-Niterói, Av. Brasil, Rua Leopoldo Bulhões, CTO Rio de Janeiro (Local de guarda dos veículos).