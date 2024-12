Prefeito eleito de Maricá quer construir zoológico na cidade; Saiba mais

Neste domingo (8), em visita ao Zoológico de São Paulo, o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, pôde conhecer de perto projetos voltados à preservação de animais ameaçados de extinção. O político estava em busca de inspiração para criação de um futuro zoológico em Maricá, que, segundo Quaquá, será construído em uma ampla área próxima à Restinga, no loteamento Manu Manuela.

O prefeito eleito estava acompanhado do futuro secretário de Turismo, José Alexandre, e outros membros da equipe de transição. Além disso, Quaquá foi recebido por Cristiano Buerger Filho, CEO do Grupo Oceanic, holding responsável pela administração do zoológico, além de Cláudio Hermes Mass, diretor técnico, e Rafael Silveira, diretor executivo da Reserva Parques.

O político elogiou os projetos de preservação realizados pelos biólogos do Zoológico de São Paulo, que incluem resgate, reabilitação e reintrodução de espécies ameaçadas à natureza. Quaquá destacou o caso de um casal de araras-azuis, apreendido enquanto era contrabandeado para a Alemanha, que recebeu tratamento e está sendo preparado para reprodução e retorno ao habitat natural. “É um trabalho admirável. Queremos implantar um projeto semelhante em Maricá, combinando preservação e educação ambiental”, afirmou.

O Ecoparque de Maricá, além do zoológico, incluirá o Parque das Aves, o Recanto dos Jacarés e um aquário com peixes nativos e da Amazônia. Haverá também uma integração com a aldeia indígena Mata Verde Bonita, da etnia Guarani Mbyá, permitindo que os moradores vendam artesanatos e produtos típicos, gerando renda para a comunidade.

O projeto também pretende gerar empregos, especialmente para estudantes do 'Programa Passaporte Universitário', formados em cursos como veterinária e biologia. “Vamos aproveitar essa mão de obra qualificada para cuidar do Ecoparque e atrair visitantes apaixonados por animais para a nossa cidade”, concluiu Quaquá.