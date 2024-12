Prazo para sites retirarem 48 marcas de whein protein termina esta sexta-feira (6)

Nove sites no Brasil precisam cumprir a suspensão das vendas de 48 marcas de whey protein, suspeitas de adulteração, até esta sexta-feira (6). A ação determinada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi estabelecida após a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) denunciar que as marcas não se equivaliam com a quantidade de protéina descrita nos rotulos.

A Abenutri informou que essa adulteração se chama amino spiking. Nesse processo, um produto que a fórmula é à base de proteína, é adicionado para a manipulação, aminoácidos de baixo custo para aumentar o valor nitrogênio total.

A assossiação também explica que, “Aminoácidos além de constituírem uma proteína, podem ser extraídos isoladamente de outras proteínas e outras matérias primas, sendo acrescentadas no whey protein e aumentando a quantidade total de proteína no produto”.

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (Brasnutri), a operação não tem base para a proibição estabelecida pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O laudo utilizado como argumento para a decisão, que foi elaborado pela Abenutri em 2022, se refere a produtos que não estão mais disponíveis no mercado.