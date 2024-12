Kombi usada para projeto social é furtada em São Gonçalo; Vídeo

Na madrugada desta sexta-feira (6), uma Kombi Clipper na cor branca foi furtada na Rua Lameira Bitencourt, bairro Pacheco, em São Gonçalo. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que dois homens empurram o veículo e o levam embora.

De acordo com o Pastor Wallace da Silva Machado de Paula, de 56 anos, a Kombi ano 1995/modelo 1996, de placa AFP 6J152, já está na família há cinco anos.

"Chegamos da igreja na noite de ontem e o carro estava totalmente trancado, tudo normal. Porém, às 4h20 da madrugada, dois indivíduos arrombaram a porta da Kombi e a empurraram até conseguirem ir embora com ela. Mas nós só fomos perceber às 7h da manhã, quando fui sair para trabalhar e não vi a Kombi aqui", contou o Pastor.





O roubo da kombi foi registrado por câmeras de segurança da região Divulgação

Autor: Divulgação

Leia também

Guerra no Rio: menina de 12 anos é morta durante confronto entre bandidos rivais na Zona Norte

Aplicativos espiões: uma arma de controle em relações abusivas



O furto do veículo, que é bastante utilizado para realização dos projetos sociais nos quais Wallace faz parte, causou tristeza e apreensão ao morador do Pacheco, que há pouco tempo atrás sofreu um acidente com uma carrocinha, que também era usada no projeto, e acabou ficando inoperante. Agora, apenas a kombi carregava as doações do projeto.

"Essa kombi é utilizada para o projeto social sempre que não posso levar a minha carrocinha. Mas sofremos um acidente recentemente e ela ficou inoperante, então agora só tínhamos a Kombi. Nós trabalhamos com a distribuição das quentinhas em Alcântara às terças, junto com o Projeto Missões Urbanas. E eu também trabalho entregando cesta básica e cesta de legumes em sete lugares de diferentes regiões, então esse roubo causa um grande prejuízo para mim e para minha família", afirmou Wallace Machado.





Trabalho social realizado pelo Pastor Wallace Machado Divulgação

Autor: Divulgação

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não respondeu.