Fred Bruno é o novo apresentador do Globo Esporte de São Paulo

A edição paulista do Globo Esporte já tem um novo apresentador definido para 2025. Fred Bruno, que foi contratado pela emissora em agosto desse ano, foi o escolhido para ser a nova cara do programa no início do ano que vem.

Formado em jornalismo pela Universidade Paulista, Fred construiu sua carreira no meio digital, tendo mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Ele fez parte do canal no Youtube "Desimpedidos", que juntava futebol e humor, por quase dez anos. O influenciador também participou de edição 23 do Big Brother Brasil.

Desde foi contratado pela Globo, Fred estava produzindo conteúdo para o SporTV e para o Youtube do GE.

Leia também:

Niterói promove semana sobre direitos humanos e diversidade; saiba mais



Plaza Niterói tem programação natalina gratuita para as crianças; confira a agenda



"Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda pra isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou. Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao GE e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa", afirmou o apresentador.

Atualmente com 35 anos, Fred foi criado no bairro da Vila Santa Catarina, na Zona Sul de São Paulo. Seu maior sonho era ser jogador de futebol, sem sucesso, ele ingressou na faculdade de jornalismo. O apresentador já cobriu Copa do Mundo, final de Champions League, entrevistou Cristiano Ronaldo, seu maior ídolo no futebol e, inclusive, realizou uma série no Youtube, chamada "Vai pra cima Fred", em que viveu a vida de um atleta profissional, treinando e participando de um campeonato com o time de futsal Magno.