Ceia de Natal mais 'salgada': Alta nos preços de itens tradicionais afeta as festas em 2024

A ceia de Natal deste ano no Brasil promete ser marcada por um ingrediente a mais: o alto custo dos produtos tradicionais. De acordo com um levantamento da Neogrid, empresa especializada em tecnologia e inteligência de dados, o aumento nos preços de alimentos típicos dessa época do ano tem afetado diretamente o bolso dos consumidores. Entre os itens mais consumidos, o azeite teve um reajuste de 34,3%, o arroz aumentou 28,5%, o bacalhau subiu 22,5% e o panetone registrou uma alta de 5,4% entre dezembro de 2023 e outubro de 2024.

O estudo revela que 12 dos 13 produtos analisados sofreram variações de preços, sendo a maior alta a do azeite de oliva, que passou de R$ 84,86 para R$ 114,00, e do arroz, que subiu de R$ 10,64 para R$ 13,70. As proteínas típicas da ceia, como o bacalhau, também ficaram mais caras: o preço do peixe aumentou 22,5%, passando de R$ 100,94 para R$ 123,66. Já o frango e o suíno tiveram elevações de 22,2% e 9,8%, respectivamente.

As bebidas não ficaram de fora, com aumentos de 16,4% no suco pronto, 15% nos refrigerantes e 14,4% na cerveja. O vinho teve uma alta mais modesta, de 3,1%, enquanto o suco concentrado foi o único item a registrar uma queda de 21%.

Com o orçamento apertado, muitos consumidores estão alterando suas receitas ou até mesmo cortando produtos da ceia.

"Este ano está tendo mais aumento do que no ano passado. O chester, por exemplo, vou comprar por R$ 141,00, enquanto no ano passado ele custava bem menos, menos de R$ 100,00" , comentou a dona de casa Rose Figueiredo, de 67 anos.

A situação reflete as dificuldades econômicas enfrentadas por muitos brasileiros, que, para celebrar as festividades, estão ajustando suas expectativas e suas compras.

"Esse ano, a ceia vai ser mais simples, não tem jeito, a família é grande e o dinheiro é pouco. Vou manter os pratos, mas diminuindo as quantidades", explicou Rose.



Para quem deseja manter a tradição das festas sem comprometer o orçamento, a estratégia tem sido priorizar os ingredientes essenciais e substituir outros itens ou reduzir as porções.

“As mudanças climáticas têm gerado uma série de impactos que resultam nesse aumento, começando pela redução das áreas de plantio tomadas pelo fogo. O fenômeno El Niño, por exemplo, afetou a safra de soja, alimento essencial de animais como os suínos, o que acaba influenciando no preço final de diversos itens”, explica Anna Fercher, coordenadora de Atendimento ao Cliente e Dados Estratégicos da Neogrid.

Confira a lista completa de produtos analisados pela Neogrid (variação de preço %):

Azeite: +34,3%

Arroz: +28,5%

Batata inglesa: +23,2%

Bacalhau: +22,5%

Frango: +22,2%

Suco pronto: +16,4%

Refrigerante: +15%

Cerveja: +14,4%

Maionese: +14,3%

Suíno: +9,8%

Panetone: +5,4%

Vinho: +3,1%

Suco concentrado: -21%