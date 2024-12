Caravana de Natal da Coca-Cola passa por São Gonçalo neste domingo (8); Saiba mais

A Caravana de Natal da Coca-Cola sairá do São Gonçalo Shopping no próximo domingo (8) - Foto: Divulgação

A Caravana de Natal da Coca-Cola sairá do São Gonçalo Shopping no próximo domingo (8) - Foto: Divulgação

Com a proximidade do Natal, muitos são os preparativos para a mais importante celebração cristã do ano. Um evento em específico não poderia ficar de fora da programação natalina da cidade de São Gonçalo: a Caravana de Natal da Coca-Cola.

Com as luzes mágicas dos icônicos caminhões vermelhos da Coca-Cola, as ruas se iluminam e reacendem o espírito natalino nos corações de adultos e crianças.

No próximo domingo (8), a partir das 18h, a magia da Caravana de Natal sairá do estacionamento externo do São Gonçalo Shopping, localizado na Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista.

Leia também

Feira da Cultura entra em clima de Natal com arte e gastronomia

Plaza Niterói tem programação natalina gratuita para as crianças; confira a agenda



Neste ano, as Caravanas de Natal da Coca-Cola vão percorrer mais de 200 cidades brasileiras, levando alegria, solidariedade e uma mensagem especial: “Desperte o Papai Noel que há em você”. Desde a sua primeira parada em Crato, no Ceará, no dia 27 de outubro, a Caravana tem encantado comunidades de todas as regiões do país.

A ação reforça o compromisso da marca com o impacto social, promovendo a conexão entre comunidades e fortalecendo os laços de solidariedade.

Serviço

Saída da Caravana de Natal da Coca-Cola

Data: Sábado - 8 de dezembro

Horário: a partir das 18h

Local: Estacionamento externo do São Gonçalo Shopping - Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo

Evento gratuito