Família procura por cavalos desaparecidos em Itaboraí

Uma família de Itaboraí procura por uma égua e um cavalo desaparecidos no bairro de Morada do Sol, na madrugada do dia 27 de novembro. Os donos dos animais suspeitam que eles foram furtados, mas, até o momento, não conseguiram nenhuma informação sobre o paradeiros dos bichos.

De acordo com a proprietária dos cavalos, Ana Lucia Coelho, de 42 anos, os animais estavam em um pasto próximo a sua residência na Rua Luiza Rosalinda da Conceição (antiga Rua 1), na primeira ponte do bairro de Morada do Sol, em Itaboraí. "Eles podem ter escondido em algum terreno, pois a égua está para parir a qualquer momento", disse.

O cavalo é descrito como de pelagem marrom escuro, crina preta, patas de tom escuro e é cego em um dos olhos. Já a égua tem pelagem caramelo, crina escura, patas traseiras claras e estava grávida no momento do desaparecimento.



Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro dos animais, entre em contato pelo seguinte telefone: (21) 99835-7125 (Ana Lucia).