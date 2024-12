Vandalismo: Motorista tenta arrancar placa de logradouro para caminhão passar pela calçada em Niterói

Uma cena inusitada foi registrada por transeuntes que passavam pela Rua Dr. Martins Torres, no bairro Santa Rosa, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (6). Um motorista de caminhão foi flagrado tentando retirar uma placa de logradouro para que o veículo pudesse passar por cima da calçada.

No vídeo, o homem aparece com um objeto nas mãos, "batendo" na parte de baixo do poste que estrutura a placa, tentando arrancá-lo.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Niterói ainda não respondeu.

