Obras do MUVI estão avançando na Trindade

As obras no trecho 5 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Avenida Domingos Damasceno Duarte, na Trindade, seguem avançando a todo vapor. Nesta quarta-feira (5), está em andamento a instalação das manilhas da rede de drenagem. Além disso, estão sendo feitos o rebaixamento para o asfalto, a instalação de ferragens para muros de contenção e sondagem para a construção do muro de contenção. A via segue interditada.

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.

O prefeito Capitão Nelson fiscaliza rotineiramente os trechos de obra do MUVI e acompanha de perto o desenvolvimento do projeto na prática. “Eu estou sempre acompanhando de perto as obras do nosso município, inclusive o MUVI. É um projeto que me orgulha muito, que incentiva as pessoas a andarem de bicicleta, prevê a criação de espaços públicos verdes e vai melhorar muito o sistema viário. Conseguimos essa obra graças ao apoio do governador Cláudio Castro e do secretário das Cidades, Douglas Ruas”, afirmou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também destacou a importância das obras que seguem transformando o município. “O MUVI segue avançando e fazendo com que o morador de São Gonçalo sinta as mudanças em seu cotidiano. É um projeto que vai melhorar a vida de quem vai utilizar esse novo equipamento, além de reduzir muito o tempo de deslocamento pela cidade, agregando mais valores, como mais tempo com a família e qualidade de vida. Seguimos avançando, sob a liderança do governador Cláudio Castro, nesse que é o maior projeto de mobilidade urbana da história de São Gonçalo”, afirmou.