Saiba qual famoso está cotado para ocupar vaga de Rodrigo Faro na Record

Rodrigo Faro anunciou, nesta quinta-feira (5), que deixará a Record TV. Em uma postagem nas redes sociais, o apresentador de 51 anos revelou que não renovará seu contrato com a emissora, onde trabalhou por 16 anos.

“Chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos, em comum acordo (emissora e eu), não renovar o meu contrato. Foi uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão”, iniciou.

Na Record, Faro apresentava o programa *Hora do Faro* aos domingos, às 16h. Em seu texto, o apresentador expressou sua gratidão pelo “aprendizado, desafios e realizações” conquistados durante sua trajetória na emissora.

“A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a chance de me tornar um comunicador relevante. Lá, construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e cresci, não apenas como profissional, mas também como ser humano”, desabafou.

Leia o texto completo:

“Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos, em comum acordo (emissora e eu), não renovar o meu contrato. Uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante. Lá, construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e cresci, não apenas como profissional, mas também como ser humano.

Agradeço profundamente a toda a minha equipe, que, junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação.

Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês e espero continuar contando com o apoio de todos nesta nova fase da minha carreira.

Um beijo com muito carinho e gratidão!”

A saída de Rodrigo Faro da Record, anunciada nesta quinta-feira (5/12), causou grande repercussão nas redes sociais. Vale destacar também que o fim do programa de Rachel Sheherazade também foi notícia recentemente. Uma das questões que ficou no ar para os telespectadores é quem ocupará o lugar dos apresentadores.

Nos bastidores da emissora, comenta-se que Tom Cavalcante é o nome mais cotado para comandar a programação de domingo. O sucesso de seu programa *Acerte ou Caia* é apontado como um dos motivos da aposta. A ideia dos diretores da Record é ressuscitar o programa *Show do Tom*, que foi um grande sucesso de audiência e ficou no ar entre 2004 e 2011.

Rodrigo Faro, no entanto, deixou claro que sua saída não é um adeus definitivo. Como ele mesmo afirmou: “Não é um adeus”.

