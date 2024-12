Militares presos por envolvimento em trama golpista são transferidos do Rio para Brasília

Os dois militares das Forças Especiais do Exército, que foram presos no Rio de Janeiro há duas semanas, devem ser transferidos nesta quinta (05) para Brasília. Eles são suspeitos de estarem envolvidos na trama de um golpe de Estado em 2022.

O general de brigada Mário Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, ambos da divisão conhecida como "kids pretos", foram presos em 19 de novembro, na operação Contragolpe da Polícia Federal, e estavam detidos no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro.

Os "kids pretos", também chamados de "forças especiais" (FE), são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. O Exército confirmou a existência das tropas e disse que elas operam desde 1957.

Em novembro, quatro militares do Exército ligados a essas forças especiais, os chamados "kids pretos", suspeitos de um golpe de Estado após as eleições de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e restringir a atuação do Poder Judiciário.

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que ambos fossem transferidos para a capital federal. Segundo o Exército, "ambos serão encaminhados ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília".

Na quarta-feira (04), Moraes autorizou a transferência para Brasília de mais um militar preso no Rio, o tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima. Não há data definida para essa viagem.