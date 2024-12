Homem morre após levar choque em poste na Covanca, em São Gonçalo

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na Covanca, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (05). Segundo testemunhas, ele teria caído do alto de um poste de energia, na Rua Dr. Pio Borges, após levar o choque. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu e veio à óbito no início desta tarde.

As circunstâncias do caso e a identidade do homem ainda não foram confirmadas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 11h e encontraram o homem ferido. Ele foi levado às pressas para a unidade de saúde, mas faleceu por volta das 13h. Procuradas, a Polícia Civil e a Militar não retornaram até a publicação desta notícia.

Leia também:

➢ Mulher morre após incêndio em apartamento em Icaraí

➢ Funcionário de hospital de Niterói é preso por estupro de vulnerável