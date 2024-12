Acidente de carro em Cabo Frio deixa duas pessoas gravemente feridas

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (05), que envolveu dois carros, deixou quatro pessoas feridas. A colisão aconteceu na Estrada da Integração, na região de Grande Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Um Renault prata era dirigido por um homem, que tinha sua esposa como passageira, quando se chocou com um Peugeot preto. A batida foi frontal. Testemunhas disseram que o motorista do Peugeot perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco na estrada.

Com isso, ele invadiu a pista contrária e se chocou com o outro veículo. O motorista do Renault sofreu uma fratura no ombro e sua esposa teve lesões leves. O casal que estava no Peugeot teve ferimentos mais graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. Em seguida, elas foram encaminhadas para o Hospital Central de Emergência (HCE). A Polícia Militar também esteve presente no local do acidente para poder registrar o caso e tomar providências necessárias na sequência.