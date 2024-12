Bebê morre enrolado em tapete infantil, na Inglaterra, enquanto pais dormem

Um bebê de quatro meses, Leonidas Ramsden, foi encontrado morto na Inglaterra, enrolado em um tapete infantil. A tragédia aconteceu enquanto o pai, Dudley Ramsden, adormeceu no sofá cuidando do filho, que estava deitado no tapete.

De acordo com a investigação, o tapete possuía avisos de segurança indicando que não era adequado para o sono infantil. O bebê, ao rolar, teve o rosto coberto pelo tapete e provavelmente sufocou. A mãe, Akita Ramsden, que havia ido dormir mais cedo, encontrou o bebê já sem vida. Antes de se retirar, ela havia pedido ao pai que colocasse o filho no berço. No entanto, Dudley optou por deixá-lo no tapete para não interromper o sono do bebê.

A legista Alison Longhorn declarou ao jornal UKNIP que o sufocamento ocorreu porque o bebê não conseguia respirar livremente na posição em que rolou.

Leia mais

Polícia Civil prende mulher que se passava por funcionária da Farmácia Popular para aplicar golpe

Coutinho tem boa atuação e anima o Vasco para o começo de 2025

O caso gerou alerta por parte da Lullaby Trust, instituição de caridade dedicada à segurança infantil, e da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo. As duas reforçaram a importância de garantir que bebês durmam em superfícies firmes e planas, como berços, evitando produtos inadequados como tapetes e protetores de berço, além de roupas de cama macias ou pesadas que possam aumentar o risco de sufocamento.