Coutinho tem boa atuação e anima o Vasco para o começo de 2025

A atuação de Philippe Coutinho na última quarta-feira (04) foi a melhor notícia para o torcedor vascaíno. Claro, a vitória sobre o Atlético-MG por 2x0 foi importante para sacramentar a vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Mas, a atuação do camisa 11 empolgou e faz sonhar com um ano de alto rendimento do meia.

Coutinho comandou a equipe na vitória em São Januário. Com uma assistência e um gol, ele foi o destaque da vitória do Vasco. Agora, o meia projeta uma nova temporada com a camisa do cruzmaltino.

Ele pretende realizar um trabalho especial nas férias para acelerar o processo de readaptação ao futebol brasileiro: "É um processo. Minha vida toda, eu sempre me dediquei bastante. Aqui não tem sido diferente. Tem esse processo de readaptação, tenho que respeitar isso. Estou fazendo o máximo para melhorar a cada dia as minhas performances e ajudar o time dentro de campo e fora" - disse Coutinho.

"Continuo lutando. Ano que vem, com certeza, vou fazer um trabalho extra nas férias para adiantar todo esse processo e almejar coisas importantes", completou o camisa 11.

O meia também comemorou o retorno do Vasco a uma competição internacional após cinco temporadas: "Fico muito feliz de estar vivendo esse momento. Bastante tempo que o Vasco não disputava um campeonato sul-americano. É um marco importante para a gente, a forma como a gente jogou e entrou em campo. Claro que, ano que vem, a gente almeja fazer uma boa pré-temporada, lutar pelos títulos e brigar sempre lá em cima da tabela. O clube merece isso. É um clube com muita história. Merece estar lá em cima, brigando por campeonatos internacionais" - acrescentou.

O Vasco termina sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 38ª rodada. O time ocupa a 10ª posição, com 47 pontos.