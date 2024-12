Polícia Civil prende mulher que se passava por funcionária da Farmácia Popular para aplicar golpe

Policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) prenderam uma mulher em flagrante, nesta quarta-feira (04/12), quando tentava aplicar golpe em uma vítima. Ela se apresentou como funcionária da Farmácia Popular para colher dados bancários e foto de um idoso, sob o pretexto de vender medicamentos com desconto.

Segundo os agentes, no momento da abordagem, a mulher estava com um formulário falso, com carimbo do Governo Federal, além de duas caixas de medicamento. Ela foi autuada em flagrante por associação criminosa e estelionato.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas, bem como para apurar o que seria feito com os dados bancários do idoso.

Leia também:

Mundial de Clubes 2025: veja os grupos sorteados para o torneio no próximo ano

Mergulhão do Centro de Niterói é interditado após derrame de concreto