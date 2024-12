Parte da estrutura de palacete histórico cai em calçada do Rio de Janeiro

Um pedaço de mármore do Palacete São Cornélio, prédio histórico tombado pelo Iphan, caiu na calçada em frente ao imóvel, na Rua do Catete, bairro da Glória, Zona Central do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (2). Ninguém ficou ferido.

Após o acidente, a equipe do Portal Informe Gloriano, criado por moradores da região, abriu um protocolo na Defesa Civil para avaliação da situação. Técnicos do órgão estiveram no local na última quarta-feira e isolaram a projeção da fachada, após apontarem "estado de abandono" do edifício. A Defesa Civil informa que acionou o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a Gerência de Licenciamento e Fiscalização de Botafogo para tomarem as medidas necessárias.

A construção, que está á venda por 30 milhões de reais, encontra-se com as janelas quebradas, a fachada pichada e com rachaduras nas paredes. Responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia, o imóvel está fechado desde 1999, data da saída da Faculdade Souza Marques, que o alugava desde 1971.



Construído em 1862, o palacete de estilo neoclássico foi erguido por João José Ribeiro da Silva em um terreno de quase 5 mil metros quadrados. A construção foi a primeira casa da elite do país com acesso direto à calçada, sem terreno ou jardim na frente. O imóvel foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) em 1938.