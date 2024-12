“Alimento a Gente Compartilha”: Instituto Assaí promove campanha de Natal

O Instituto Assaí, em parceria com mais de 90 instituições, está promovendo a campanha ‘Alimento a Gente Compartilha’. A ação, que acontece até 24 de dezembro, nas 40 lojas do Assaí distribuídas no estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo mobilizar clientes, fornecedores(as) e colaboradores(as) para compartilhar alimentos que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, e espera chegar a 440 toneladas de alimentos arrecadados.

Durante o período da campanha, todas as lojas do Atacadista contarão com pontos de coleta. Nesses espaços, os(as) clientes poderão doar qualquer tipo de alimento não perecível e itens de cesta básica: arroz, feijão, óleo, leite em pó, açúcar, molho de tomate, macarrão, farinhas, enlatados, entre outros.

Leia mais:



Eduardo Paes inclui mais seis comemorações religiosas no calendário carioca

Criança atacada por pitbull na Região dos Lagos do Estado do Rio passa por cirurgia

Nos dias 7, 14 e 21 de dezembro, voluntários(as) das instituições sociais parceiras estarão presentes nas lojas para uma ativação de sensibilização. As organizações sociais cadastradas são responsáveis por garantir a operação e redistribuição dos alimentos para as pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade.



Além das arrecadações feitas pelos(as) clientes, o Instituto Assaí irá doar mais 15% da quantidade total arrecadada durante a campanha, ou seja, a cada 10 kg mais 1,5kg de alimento será doado.

A ação integra o programa de Segurança Alimentar e Combate à Fome do Instituto Assaí, que apenas neste ano já doou mais de 3,5 milhões de refeições em todas as regiões do país.