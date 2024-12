Criança atacada por pitbull na Região dos Lagos do Estado do Rio passa por cirurgia

Abner de Azevedo Maciel, de apenas 1 ano, atacado, no último sábado (30) por um cachorro da raça pitbull em Búzios, passou por cirurgia na tarde desta quarta-feira(05), no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, unidade de referencia no atendimento a pacientes com multiplos traumas na Regiao dos Lagos, onde está internado.

De acordo com a médica Carla Amat, coordenadora da ala pediátrica, o estado de saúde do paciente neste momento é estável. A cirurgia foi realizada pela equipe da bucomacilofacial do hospital.

Após ser mordida, a criança foi socorrida para o Hospital Ricardo Perisse e no mesmo dia, transferida para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo. Na unidade, o menino foi avaliado pelas equipes da cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, bucomaxilofacial e pediatria. Também foram realizados exames clínicos e de imagens. procedimentos necessários para a realização da operação.

