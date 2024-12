Eduardo Paes inclui mais seis comemorações religiosas no calendário carioca

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sancionou uma série de projetos de lei, proposta por vereadores. Todos estão relacionados à implementação de comemorações religiosas ou instituições religiosas no calendário oficial da cidade. Entre as comemorações estão a Festa de Dona Maria Mulambo, em 1º de novembro, e o Dia da Pastora Evangélica da Assembleia de Deus Frida Vingren, em 13 de junho.

O vereador Eliseu Kessler — ligado à Assembleiua de Deus Ministério Madureira — foi responsável de quatro desses projetos; serão comemorados os dias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (13 de março); da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil (5 de setembro); e da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (2 de maio).

O quarto dia celebrado será em 13 de junho, dia da Pastora Evangélica da Assembleia de Deus Frida Vingren (1891-1940). A justificativa utilizada é que a missionária pentecostal, mulher de Gunnar Vingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, é reconhecida pela denominação como uma mulher "pioneira" e com atuação "de suma importância para a consolidação da Assembleia de Deus no Brasil".

Os dois projetos restantes propostos pelo vereador Marcio Santos, serão o dia da Paróquia Santos Anjos, comemorado em 2 de outubro e a Festa de Dona Maria Mulambo, celebrado em 1º de novembro. O dia da Paróquia Santos Anjos tem como justificativa ressaltar que a igreja, localizada no Leblon, é "uma referência como lugar de oração, espiritualidade e encontro com Deus". Já sobre a Festa de Dona Maria Mulambo o palarmentar disse, "A inclusão deste evento no calendário oficial não apenas reconhece a importância das tradições afro-brasileiras e sua contribuição para a identidade cultural da cidade, mas também fortalece o respeito pela diversidade religiosa".