Idoso morre menos de um mês após ganhar R$ 201 milhões na Mega-Sena

Um idoso do Mato Grosso morreu menos de um mês após faturar um dos maiores prêmios da história da Mega Sena. O pecuarista Antonio Lopes, de 74 anos, morreu nesta quarta (04), em Cuiabá. No último dia 9 de novembro, ele conquistou o prêmio de 201,9 milhões de reais em um concurso do sorteio. A suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito.

A informação foi confirmada pela família do idoso. Segundo relatos, ele passou mal durante uma consulta odontológica e veio a óbito. A Polícia Civil da região foi acionada e está apurando a causa da morte. Antonio deixa quatro filhos.

Esta não é a primeira vez que um trabalhador rural morre após vencer a Mega Sena. Em 2007, um lavrador de Rio Bonito foi assassinado pouco mais de um ano após faturar 52 milhões de reais em um concurso do sorteio. Renné Senna foi morto a tiros em um bar. Mais tarde, a viúva do lavrador, Adriana Almeida, foi condenada pela morte de Renné.