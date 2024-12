CEO da ex-dona da Amil é assassinado em Nova York

Brian Thompson, CEO da UnitedHealth, ex-proprietária da Amil, foi fatalmente baleado na manhã desta quarta-feira, 4, em Nova York. O executivo, de 50 anos, estava do lado de fora do Hotel New York Hilton Midtown, onde ocorria a conferência anual da empresa com investidores, quando foi atingido por disparos no peito.

De acordo com o jornal *The New York Times*, Thompson foi atingido por tiros pouco antes das 7h locais (9h de Brasília), nas proximidades de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan, uma área confirmada pela polícia da cidade. O executivo não resistiu aos ferimentos e faleceu ao ser levado ao hospital, conforme informou a emissora Pix11 New York. A polícia de Nova York (NYPD) isolou a área ao redor do hotel.



Fontes anônimas citadas pelo *The New York Times* e pela emissora CNBC indicam que o ataque pode ter sido premeditado, sendo executado com uma arma equipada com silenciador. O suspeito teria fugido de bicicleta. Em entrevista, um porta-voz da polícia confirmou apenas os disparos contra uma pessoa na região comercial de Manhattan. Segundo a Pix11, a conferência da UnitedHealth foi interrompida pelo presidente da companhia, Andrew Witty, que mencionou uma "situação extremamente grave".



Thompson estava no UnitedHealth Group há 20 anos e liderava a unidade de saúde da empresa, a UnitedHealthcare, desde 2021. Em 2023, o UnitedHealth vendeu a Amil para José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, por R$ 11 bilhões.



Com 440.000 funcionários, o UnitedHealth Group registrou uma receita de 100,8 bilhões de dólares (R$ 612 bilhões) no terceiro trimestre de 2024, e cobre 51 milhões de pessoas. (AFP)

