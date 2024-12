Conmebol divulga que quase 70 mil torcedores estiveram presentes na final da Libertadores 2024

Torcida do Botafogo lotou seu espaço na decisão da Libertadores, no último sábado (30) - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Após a decisão da Libertadores, no último sábado (30), a Conmebol divulgou que quase 70 mil torcedores estiveram presentes no Monumental de Nuñez para acompanhar a grande final. A entidade revelou que 69.803 entradas foram comercializadas. A torcida do Botafogo adquiriu 37.584 ingressos e a torcida do Atlético-MG comprou 26.619 entradas.

O público geral teve disponível 5.600 ingressos. A Conmebol informou que essas entradas foram comercializadas por torcedores de 40 países diferentes. Além disso, os finalistas registraram o maior público de uma final única na história da Libertadores.

O jogo que coroou o Botafogo como campeão da América superou a final de 2023, entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. No título do tricolor no último ano, 69.232 torcedores estiveram presentes.

Após os clubes brasileiros avançarem à final, a entidade sul-americana bancou o estádio do River Plate como sede do confronto. A capacidade do Monumental de Núñez gira em torno de 84 mil espectadores, ou seja, 84% foi preenchida na partida entre Botafogo e Atlético-MG.

A final única foi implementada em 2019 e faz parte de um projeto político interno do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. Mesmo em anos em que foi muito contestada, como em 2022, quando Flamengo e Athletico-PR se enfrentaram em um estádio com espaços vazios em Guayaquil (Equador), o dirigente preferiu manter o formato.