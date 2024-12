Porto da Pedra ensaia nesta quinta visando o Esquenta Carnaval

A cada semana, mais uma passo importante para a preparação do desfile que contará na Marquês de Sapucaí, a história da cidade criada por Henry Ford em 1928 na tentativa de extrair, no sentido amplo da palavra, a borracha dos seringais, a cultura e o espaço dos povos originários. No ensaio desta quinta-feira, 05 de dezembro, a Porto da Pedra vai contar com o canto afinado de sua comunidade e segmentos, na preparação para a apresentação que acontecerá no fim de semana, quando os sambas das 16 agremiações que compõem a Série Ouro serão conhecidos pelo grande público e estarão disponíveis em todas as plataformas.

A partir das 20h, a bateria Ritmo Feroz aquece os tamborins para que Wantuir embale o coro dos componentes do tigre de São Gonçalo para mais um treino onde não faltam samba no pé e muito amor ao pavilhão vermelho e branco.

Após o ensaio, o agito fica por conta do Pagode do Presidente, tradicional roda de samba comandada pelo cantor Vittão. A entrada é gratuita e, até as 22h, o balde de latão sai a R$40.

Em 2025, a Porto da Pedra será a quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí no dia 01 de março, sábado de carnaval. O enredo com o qual a escola tentará, mais uma vez, a vaga para o Grupo Especial é “ A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”.

A quadra da agremiação fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra.

Serviço: Ensaio de Comunidade da Porto da Pedra com Pagode do Presidente

Data: todas as quintas

Local: quadra do Porto da Pedra ( Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra)

Valor: entrada grátis

Horário: 20h

Classificação : Livre