Hospitais garantem Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão de PcD em suas contratações

As pessoas com deficiência interessadas em fazer parte do quadro de colaboradores desses hospitais devem fazer a sua inscrição no site do Instituto IDEAS - Foto: Divulgação

As pessoas com deficiência interessadas em fazer parte do quadro de colaboradores desses hospitais devem fazer a sua inscrição no site do Instituto IDEAS - Foto: Divulgação

No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (PcD), comemorado nesta terça-feira, dia 03, seis unidades estaduais de saúde reiteram seu compromisso na elaboração de Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiências no seu quadro de colaboradores. Hoje, dezenas de profissionais PcD compõem a força de trabalho nas mais diferentes áreas dessas unidades.

A coordenadora de RH do HEAT, Maria Cristina Lopes, garante que os contratados desempenham as suas funções com responsabilidade, desenvoltura e carisma. Ela destaca que eles estão hoje nos setores de farmácia, Centros de Trauma e Imagens, almoxarifado, emergência e clínica médica. “Abraçar as diferenças é mais que incluir. Este é o nosso lema e vamos avançar com muito mais processos seletivos para PCDs em nossas unidades”.

Entre os contratados está a médica Silvia Barreto, de 25 anos, primeira neurocirurgiã PcD a passar em um processo seletivo no Rio de Janeiro. Ela é pessoa com nanismo. A profissional foi contratada pelo Instituto Estadual do Cérebro, na Lapa, unidade que é referência internacional em neurocirurgia de alta complexidade e também uma importante instituição de ensino e pesquisa.

Leia também:

➜ Múltiplas ocorrências dão 'nó' no trânsito de Niterói e São Gonçalo

➜ Vítima fatal em acidente na BR-101 era policial militar da Coordenadoria de Polícia Pacificadora

Depois de muito estudo, disciplina e bullying – sim, ela passou por isso no ensino médio e fundamental – a médica atende na clínica médica e também opera ao lado do renomado neurocirurgião Paulo Niemeyer. Além de Silvia, o Instituto também contratou outros profissionais PcD.

No Hospital Estadual Alberto Torres há cadeirante no Centro de Imagens, pessoa com síndrome de down no departamento de Recursos Humanos e surdo e mudo no almoxarifado. A coordenadora do RH garante que todos os inscritos nos processos são avaliados igualitariamente dando a oportunidade desse mesmo colaborador PcD mostrar sua capacidade profissional sem pré-julgamentos.

Somente neste ano, os Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo; João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Roberto Chabo, em Araruama; Zilda Arns, em Volta Redonda; o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio; e a UPA Colubandê, também em São Gonçalo, contrataram, através de processo seletivo, cerca de 150 profissionais PcD. As unidades são administradas pelo IDEAS em parceria com o Governo do Estado.

As pessoas com deficiência interessadas em fazer parte do quadro de colaboradores desses hospitais devem fazer a sua inscrição no site do Instituto IDEAS, no ícone “trabalhe conosco”. Neste momento estão abertos editais para contratação de auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem e auxiliar de higienização.