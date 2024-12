Botafogo anuncia venda de ingressos para a Copa Intercontinental

Arena 974, um dos palcos da Copa do Mundo do Catar em 2022, receberá também o Intercontinental neste mês - Foto: Divulgação/Allan Caldas

Arena 974, um dos palcos da Copa do Mundo do Catar em 2022, receberá também o Intercontinental neste mês - Foto: Divulgação/Allan Caldas

Nesta terça-feira (03) foi iniciada a venda de ingressos para os jogos do Botafogo na Copa Intercontinental. O torneio acontece neste mês, no Catar. Após conquistar a Libertadores no último sábado (30), o Glorioso ganhou o direito de representar a América do Sul na competição que reúne todos os campeões de outros continentes.

Para conseguir ingressos é necessário fazer um cadastro na plataforma e informar sua torcida. A comercialização acontece no site da Fifa (fifa.com/tickets). Os ingressos dedicados aos alvinegros podem demorar até 15 minutos para serem disponibilizados.

Cada torcedor tem o direito de adquirir até seis ingressos em cada compra. Para adquirir lugares que estejam lado a lado, é necessário comprar os bilhetes juntos e também na mesma categoria. Além do primeiro jogo, os alvinegros podem comprar ingressos para a semifinal e final em uma categoria especial (CST), que permite o cancelamento do bilhete e reembolso caso o time carioca não avance.

Leia também:

➜ Múltiplas ocorrências dão 'nó' no trânsito de Niterói e São Gonçalo

➜ Vítima fatal em acidente na BR-101 era policial militar da Coordenadoria de Polícia Pacificadora

O Botafogo estreia na competição contra o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro. A semifinal será disputada no dia 14, contra o Al-Ahly, do Egito. O Real Madrid está garantido na final, que está marcada para o dia 18.