Niterói e Rio são candidatas a sediar, como parceiras, os Jogos Pan-Americanos de 2031

Niterói é oficialmente candidata a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, em parceria com o Rio de Janeiro. A candidatura foi confirmada na manhã desta terça-feira (03) com a entrega da carta de intenções ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), feita pelo prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O documento foi recebido pelo presidente do COB, Paulo Wanderley, no Centro de Treinamento do Time Brasil, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, na Zona Oeste do Rio. A cerimônia contou com a presença de autoridades olímpicas e atletas do Time Brasil.

Rodrigo Neves destacou que a candidatura conjunta das duas cidades é uma das mais bem preparadas para ser escolhida pela Panam Sports, entidade responsável pela realização dos Jogos Pan-Americanos. Ele também enfatizou a vocação esportiva de Niterói, representada por talentos como a família Grael, a vice-prefeita eleita Isabel Swan e a triatleta Fernanda Keller.

Rodrigo Neves enfatizou que duas cidades já tem de 80% a 90% da estrutura necessária para o evento | Foto: Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

"Juntamente com o Rio, temos, provavelmente, de 80% a 90% da infraestrutura necessária para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, além do alinhamento entre as três esferas de governo e as duas cidades. Essa candidatura conjunta também está alinhada à tendência internacional do esporte de realizar eventos de forma compartilhada entre cidades e países, como será a Copa do Mundo de 2026. É uma iniciativa inovadora e mais sustentável, porque reduz os custos dos investimentos necessários", afirmou Rodrigo Neves.

A cerimônia também contou com a presença de atletas renomados, incluindo medalhistas olímpicos como Jade Barbosa e Flávia Saraiva, da ginástica artística, e Laura Amaro e Amanda Schott, do levantamento de peso.

O Parque Maria Lenk, local escolhido para o evento, já foi palco de importantes competições: recebeu provas de nado sincronizado e saltos ornamentais no Pan de 2007 e, nos Jogos Olímpicos de 2016, foi sede das mesmas modalidades e do polo aquático. Para os Jogos Pan-Americanos de 2031, o prefeito Eduardo Paes adiantou que novas instalações serão planejadas para a Zona Portuária do Rio, dada a proximidade com Niterói.

"Os Jogos Pan-Americanos têm grande complexidade, com diversos eventos acontecendo em áreas urbanas. Rio e Niterói representam o aglomerado urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos desenvolver o projeto da Vila Olímpica para o Pan de 2031 no Porto Maravilha, contribuindo para o desenvolvimento desta região e aproveitando a proximidade com Niterói", explicou Eduardo Paes.

No mês passado, Rodrigo Neves e Eduardo Paes se reuniram com o presidente da Panam Sports, Neven Ilic. Também participaram da videoconferência os vice-prefeitos eleitos de Niterói e do Rio, Isabel Swan e Eduardo Cavaliere, respectivamente. Todos marcaram presença na cerimônia desta terça-feira. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura, e São Paulo também é postulante a receber as competições continentais.

Paulo Wanderley destacou a expertise do Rio na realização de eventos esportivos e a força da parceria com Niterói. Ele afirmou que as candidaturas serão avaliadas internamente pelo COB.

"É uma candidatura bem preparada, que está fazendo tudo de forma correta. Agora, seguimos o processo natural de protocolo da candidatura. Vamos torcer para que o Brasil seja escolhido para sediar este Pan-Americano, e esta é uma candidatura bastante forte", declarou Paulo Wanderley.