Venda de Orellano deixa prejuízo de US$ 1,2 milhão aos cofres do Vasco

Após a confirmação da venda do argentino Luca Orellano para o FC Cincinatti, o Vasco acabará sofrendo um prejuízo. O clube americano optou por exercer o direito de compra previsto no contrato de empréstimo. O ponta direita, que atuou como lateral-esquerdo em alguns momentos, foi um dos destaques do clube na última temporada da MLS.

Os norte-americanos pagarão US$ 3 milhões (cerca de R$ 19 milhões) por Orellano, de 24 anos. O pagamento será em duas parcelas. Como o Vasco possui apenas 60% dos direitos econômicos do jogador, terá que repassar US$ 1,2 milhão (R$ 7,2 milhões) ao Vélez Sarsfield, dono dos 40% restantes.

Com isso, o clube carioca ficará com US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 10,8 milhões. A diretoria do Vasco chegou a contar, internamente, com a possibilidade do clube americano não exercer seu direito de compra por entender que poderia receber mais com uma venda do jogador para outro interessado.

No início de 2023, o Vasco comprou Orellano do Vélez pelos mesmos U$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação da época). O prejuízo será de U$ 1,2 milhão. A taxa de câmbio pode atenuar essa conta, já que o dólar no momento está mais caro do que há dois anos.

O clube ainda tinha a possibilidade de adquirir mais 25% dos direitos de Orellano, mas o argentino sequer se aproximou das metas que disparariam a obrigação de compra: 12,5% quando completasse 27 partidas e mais 12,5% quando completasse 60.

Orellano disputou 25 partidas com a camisa do Vasco, mas em apenas nove atuou por pelo menos 45 minutos, condição para que o jogo fosse considerado na conta das metas contratuais. No Cincinatti, Orellano disputou 42 partidas, 39 delas como titular. Marcou 12 gols e contribuiu com sete assistências. O maia-atacante fez parte da seleção da MLS ao fim da temporada, foi finalista no prêmio de melhor novato da competição, troféu vencido por Gabriel Pec, também ex-Vasco.