DEZEMBRO LARANJA

Huap-UFF realiza mutirão de prevenção ao câncer de pele

No dia 7 de dezembro (sábado), as pessoas com lesão suspeita de câncer de pele poderão se consultar gratuitamente e sem necessidade de agendamento

O Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizará no próximo sábado (07/12) o mutirão de combate ao câncer de pele. Serão realizadas consultas e biópsias, sem necessidade de agendamento prévio. No ano passado, foram mais de 100 atendimentos e a expectativa para este ano é atender um número de pacientes ainda maior.

Segundo o dermatologista Carlos Arthur, qualquer pessoa, sem restrição de idade, que resida na região de atendimento do hospital e necessite de avaliação médica para identificar a suspeita de câncer de pele, pode procurar o Huap, na Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói – RJ, entre 9h e 15h.

Ocorrerão simultaneamente cirurgias de câncer de pele de pacientes na fila do hospital através do Sistema Único de Saúde (SUS), e biópsias de lesões diagnosticadas na campanha.

Como identificar a necessidade de atendimento médico?

Os especialistas da Rede Ebserh alertam para a regra do ABCDE. Caso alguma pinta ou mancha apresente Assimetria, Borda irregular, Cor com dois tons ou mais, Dimensão superior a 5 mm e Evolução (cresce e muda de cor), é necessário procurar atendimento médico, como também nos casos de lesões em crescimento e feridas que não cicatrizam.

A campanha de prevenção do câncer de pele acontece em dezembro, todos os anos. É o Dezembro Laranja, mês em que predomina o verão e muito sol. Quem participar do mutirão receberá orientações gerais sobre a prevenção do câncer de pele, como evitar exposição solar entre 10h e 16h, usar protetor solar, além de roupas com fotoproteção, chapéu e óculos.

A população de risco deve se atentar ainda mais, já que o câncer de pele é desenvolvido por fatores genéticos, familiares e ambientais, incluindo os hábitos, que são muito importantes. É considerado um paciente de risco, aqueles com muitas pintas pelo corpo, surgimento de pinta nova em crescimento na fase adulta, histórico de exposição solar intensa e presença de ferida que não cicatriza.

O dermatologista alerta que o câncer de pele pode levar a cicatrizes inestéticas e à morte. “A prevenção e o diagnóstico precoce são nossas maiores armas contra este câncer. Hábitos ruins de exposição solar, sem a devida fotoproteção, contribuem para o seu aumento no nosso país”, afirma Carlos Arthur.

Esse é o tema da Campanha Dezembro Laranja, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que busca conscientizar mais pessoas sobre o câncer de pele e sobre a importância de procurar um dermatologista para entender a combinação ideal de medidas individualizadas de proteção da pele, levando em consideração a história de vida de cada pessoa.

Tipo de câncer mais comum

O câncer de pele não melanoma ainda é o câncer mais comum no Brasil (31,3% do total de casos), seguido pelo câncer de mama feminina (10,5%), de próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%). Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) são esperados 220 mil casos novos de câncer de pele no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.

Rede Ebserh

O Huap-UFF faz parte da Rede Ebserh desde abril de 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

