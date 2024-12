Famoso ator de doramas sofre parada cardíaca e morre aos 32 anos

O ator sul-coreano, Park Min-jae, conhecido por sua participação em doramas de sucesso como "Isso Se Chama Amor", morreu aos 32 anos, vítima de um parada cardíaca fulminante, enquanto visitava a China.

Ainda não foram revelados detalhes da morte do jovem artista, e se ele tinha doenças ou malformações no coração.

De acordo com especialistas, os infartos fulminantes são o motivo mais comum de mortes súbitas em jovens e a principal causa de morte súbita no mundo. Ocorrendo poucos minutos após sintomas tradicionais de infarto, como dores no peito que irradiam para o braço ou falta de ar. Em alguns casos, mais raros, a morte ocorre sem sintomas prévios.

Leia também:

Donatella Versace surge com rosto rejuvenescido e intriga internautas

Larissa Manoela 'muda de time' e internautas reagem: 'Vergonha'