Morre a ex-esposa do 'homem-bomba' que atacou o STF no início de novembro

A ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, "homem-bomba" que atacou o STF, morreu na madrugada desta terça-feira (03). Daiane Dias estava internada desde o dia 18 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, em Lages, após incendiar a própria residência em Rio do Sul, município de Santa Catarina.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina. O óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina, de acordo com a direção do Hospital Geral Tereza Ramos. Ela teria falecido devido à complicações das queimaduras.

O presença de fogo em sua casa foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina(CBMSC), no dia 17 de novembro. A Polícia apura as motivações para pelas chamas provocadas por Daiane, que continuou no local durante o incêndio. A suspeita é de que a mulher possuía transtornos relacionados à saúde mental.

1/2 | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

2/2 | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina





De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento do resgate, ela apresentava queimaduras de 1°, 2° e 3° grau em 100% do corpo.



Relembre o caso

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, detonou bombas na Praça dos Três Poderes e no estacionamento do anexo IV da Câmara dos Deputados, em 13 de novembro. Ele jogou artefatos contra a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de ser abordado por um vigilante, se deitou e colocou um explosivo próximo a cabeça, que explodiu e o matou instantaneamente.