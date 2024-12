Vítima fatal em acidente na BR-101 era policial militar da Coordenadoria de Polícia Pacificadora

Uma colisão entre um carro e um caminhão, na Rodovia BR-101, na manhã desta terça-feira (3), resultou na morte de um policial militar Jefferson Rodrigues de Azevedo, de 36 anos, que transitava pela rodovia. O acidente que ocorreu próximo ao bairro Boa Vista, localizado em São Gonçalo, causou a interdição de uma faixa da via, acarretando em congestionamento na região.

Segundo a concessionária responsável pela via, Arteris Fluminense, equipes foram acionadas por volta das 5h desta terça, para atender a ocorrência de uma colisão traseira entre um automóvel e caminhão, no Km 314,7, da BR - 101/RJ, na via sentido Espírito Santo, em São Gonçalo. Os funcionários da concessionária socorreram as três vítimas, sendo que os dois ocupantes do caminhão não tiveram ferimentos, entretanto o motorista do carro, o policial militar lotado na Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), foi encontrado morto. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Leia também:

Sindicato dos Rodoviários de Niterói continua com atendimentos prejudicados por falta de energia

Homem é encontrado morto em ponto de ônibus, em Vista Alegre

O tráfego nesse sentido ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.

O trânsito foi normalizado por volta das 8h40, quando a faixa da via foi liberada.