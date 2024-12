Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado até o dia 20 de dezembro e telefone gratuito para negociação de dívidas também é estendido

O Feirão Serasa Limpa nome, foi prorrogado até o dia 20 de dezembro e o telefone gratuito para negociação (super novidade deste ano) também foi prorrogado até esta sexta, dia 6/12. A Serasa projeta mais 2 milhões de pagamentos com a liberação do 13º salário. No estado do Rio, foram concedidos mais de 1,6 bilhão em descontos, com mais de 620 mil acordos realizados (números computados até a manhã de hoje). A última sexta (29) foi o dia em que mais brasileiros negociaram dívidas na história. Ao todo, 556.057 mil moradores do Rio de Janeiro pagaram suas dívidas no período.

Mutirão nacional de negociações de dívidas bate recorde de acordos e de descontos

● Última sexta (29) foi o dia em que mais brasileiros negociaram dívidas na história

● Brasileiros pagaram 5,7 milhões de dívidas em apenas 30 dias.

● 3 milhões de pessoas negociaram seus débitos em novembro.

● 556.057 mil moradores do Rio de Janeiro pagaram suas dívidas no período.

● Mutirão liderado por Serasa e Febraban já gerou R$ 21,7 bilhões de descontos no país.

● Negociações no Feirão Limpa Nome superam em 36,4% a edição de novembro do ano passado.

● Benefícios especiais do Feirão e descontos de até 99% são estendidos até 20 de dezembro.

● Ação inédita com telefone gratuito para negociação vai até a próxima sexta-feira (6/12).

● Serasa projeta mais 2 milhões de pagamentos com a liberação do 13º Salário.

● No Estado do Rio de Janeiro, mutirão disponibiliza mais de 60,3 milhões de dívidas com descontos para negociação.

Dezembro de 2024 – O maior mutirão nacional de negociação de dívidas fechou novembro com números recordes, superando em 36% o volume de quitações registradas no mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país por 3 milhões de consumidores, levando a Serasa e a Febraban a estender os benefícios especiais do mutirão até o dia 20 de dezembro.

Só na última sexta-feira (29/11) 458.045 mil dívidas foram negociadas no Feirão Limpa Nome. O dia se tornou histórico para a economia brasileira, já que bateu todos os recordes de negociação já registrados pela Serasa em apenas 24 horas.

“A impressionante adesão dos consumidores brasileiros às ofertas especiais nos levou a relançar o evento, estendendo os mesmos benefícios por mais três semanas”, explica a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

A edição também foi recorde em número de empresas parceiras. Diante de um portfólio superior a 1.000 credores, os principais segmentos das dívidas negociadas foram securitizadoras (25%), bancos e financeiras (22,7%) e telecomunicações (21,7%).

Rio de Janeiro

- No Estado do Rio de Janeiro, são mais de 60,3 milhões de ofertas projetadas. Entre os principais segmentos estão securitizadoras, bancos e financeiras, e telecomunicações.

- São mais de 14,3 milhões de ofertas de até R$ 100.

- A capital, o município do Rio de Janeiro, registra mais de 24,7 milhões de ofertas projetadas.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Telefone gratuito 0800 591 5161 (até 6 de dezembro de 2024)

● Agências dos Correios de todo o Brasil