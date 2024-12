Menina de 13 anos completa 48h desaparecida em Niterói

A jovem Iara Conceição Mascarenhas Felício, de apenas 13 anos, está desaparecida desde o último sábado (30), quando saiu de casa, localizada na Comunidade da Grota, em São Francisco, Niterói, e não retornou. A principal suspeita, com base no depoimento de familiares, é de que a criança teria fugido de casa. Iara vive com a irmã, Érika Costa, que relatou o momento em que percebeu o desaparecimento:

“Na sexta à noite, foi a última vez que vi minha irmã. Quando acordei no sábado pela manhã, ela já não estava em casa. Fui verificar no armário e percebi que ela havia levado todas as roupas, sapatos e até os documentos, inclusive a certidão de nascimento. Ai eu me dei conta que ela realmente tinha fugido de casa. A única coisa que aconteceu foi quando ela acordou, ela disse ao meu filho que ia tomar banho, e a amiguinha dela, chamada Manuela, contou que Iara falou pra ela que essa seria a última vez que ela ia ver ela.” contou Érika.

O caso já foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que está investigando o desaparecimento.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Iara pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Telefone de Érika Costa: (21) 98142-5844

Disque Denúncia: (21) 2253-1177

A família reforça o pedido por ajuda para trazer Iara de volta em segurança.

