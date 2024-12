Mãe e filho acusam supermercado em Niterói de racismo; entenda

Circula nas redes sociais o vídeo de um jovem que, junto à mãe, acabam constrangidos ao serem revistados logo após uma compra realizada na unidade do Engenho do Mato, em Niterói, da Rede Supermarket.

No vídeo, gravado pelo próprio cliente, é possível ver que, após pagar as compras no caixa, uma funcionária da loja pede para revistar as sacolas. A mãe do jovem explica que havia apenas retirado a lata de óleo da sacola para pôr numa sacola ecológica e tal gesto foi tido como suspeito pela equipe do supermercado.

O rapaz grava todo o processo de conferência dos produtos com a nota de compras e acusa o estabelecimento de racismo. O vídeo foi compartilhado no X (antigo Twitter) e viralizou no perfil do jornalista Guga Noblat. Na legenda, ele escreveu: "Nunca vi um vídeo desses com um branco, nunca vi errarem com um branco".

Até o início da tarde desta segunda-feira, o vídeo já tinha atingido mais de 80 mil visualizações.

Nunca vi um vídeo desses com um branco, nunca vi errarem com um branco. Esse caso se passou no supermercado da Praça do Engenho do Mato, em Niterói (RJ). pic.twitter.com/3pacyjI4vw — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 2, 2024

Em resposta à reportagem de O SÃO GONÇALO, "o Supermarket lamentou o ocorrido na loja do Engenho do Mato neste domingo. A Rede destaca que é contra toda e qualquer forma de discriminação ou desrespeito e esclarece que entrou em contato com os clientes logo após o ocorrido. Lamentamos o desconforto causado e ficamos à disposição para demais dúvidas ou necessidades adicionais".