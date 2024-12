Primeira fase da matrícula para escolas do estado se encerra nesta sexta-feira (6)

Aos interessados em se matricularem na rede estadual de ensino, devem ficar atentos ao prazo final da 1ª fase de matrícula, que se encerra nesta sexta-feira (6). Ao todo, o estado possui mais de 1.200 unidades de ensino, divididos em Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, tendo outras opções.

Este processo da matrícula tem o objetivo de atender estudantes que tenham o interesse de ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo da renovação. Caso o estudante tenha interesse deve acessar o site Matrícula Fácil e conferir a disponibilidade de escolas, séries, cursos e turnos, além de informações sobre como e quando confirmar a matrícula na unidade escolar.

No momento da inscrição, o aluno poderá escolher no mínimo duas opções de escolas, sendo preciso ter no mínimo três e no máximo oitos escolhas na combinação escola/curso/série/turno.

De acordo com a Seeduc-RJ, esta 1ª fase do processo de matrícula não ocorre por ordem de inscrição. Os candidatos são alocados segundo os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

1- Pessoas com deficiência possuem preferência;

2- Crianças e adolescentes até 18 anos incompletos possuem preferência;

3- Permanência na Rede Pública de Ensino;

4- Estudantes com irmãos na mesma unidade escolar, possuem preferência;

5- Residem próximo a unidade escolar;

6-Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

A partir do dia 18 os alunos já puderam conferir o resultado da alocação da Primeira Fase de Matrícula, Pré-Matrícula, que será divulgado nos sites Seeduc e Matrícula Fácil. Para realizar a consulta individual, o estudante pode acessar o próprio site da matrícula e selecionar a opção “Consulte sua Inscrição”.

Os responsáveis pelo candidato, ou o próprio, caso seja maior de 18 anos, deverá se dirigir até a unidade de ensino entre os dias 17 a 23 de janeiro de 2025 para a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição, irá detalhar os documentos necessários para apresentar no momento Confirmação de Matrícula na unidade em que o aluno foi encaminhado.