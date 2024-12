Morre Angel Vianna, grande referência da dança no Brasil, aos 96 anos

A bailarina, coreógrafa e pesquisadora mineira Angel Vianna morreu nesse domingo (1º), aos 96 anos. A morte da artista, uma referência da dança no Brasil, foi comunicada em postagens da Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança, com sede no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

“Com imenso pesar, comunicamos o falecimento da nossa querida Mestra Angel Vianna. Com serenidade ela nos deixou repletos da sua luz e sabedoria. Para sempre Angel!”, diz a nota.

Na nota de falecimento, que não informa sobre a causa da morte, a família informa que fez neste domingo uma cerimônia íntima, em São Paulo, e que, em breve, vai divulgar detalhes sobre a missa de 7º dia no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A formação acadêmica e artística em ballet clássico de Maria Ângela Abras Vianna foi no Ballet de Minas Gerais, com o professor Carlos Leite; em artes plásticas, na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, e em música com o maestro Francisco Masferrer.

O trabalho pedagógico com dança começou ao fundar com o marido Klauss Vianna a Escola de Dança Klauss Vianna, onde foi criado o Balé Klauss Vianna. “Onde também era solista em peças coreografadas pelo próprio companheiro, sempre em busca de um novo balé com características brasileiras”.

Em 1999, recebeu do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o Diploma de Admissão na Ordem do Mérito da Cultura, na Classe de Cavaleiro, por suas relevantes contribuições à cultura brasileira. Um outro título relevante foi em 2014, quando Angel Vianna recebeu da presidente Dilma Roussef, a Comenda Máxima Grand Cru, da Ordem ao Mérito Cultural. Além desses, em 2019, recebeu o Título de Cidadã Honorária da Cidade do Rio de Janeiro.

Na área de educação de ensino superior foi professora do corpo docente da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia de 1963 a 1964; foi titular da Cadeira de Expressão Corporal do Curso em Musicoterapia do Conservatório Brasileiro de Música; e da Cadeira de Expressão Corporal (Educação Física) do Curso de Educação Artística com habilitação em Música.

Com a sua extensa carreira em educação foi também professora da disciplina Educação Artística/Expressão Corporal do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, com especialização em Educação, uma promoção do governo do Amapá em convênio com o Instituto de Estudos Avançados em Educação (Iesae) da Fundação Getulio Vargas.

“Angel é por todos os motivos a Grande Dama da Dança Nacional, a responsável por um celeiro formador de profissionais com intensa”, diz texto publicado no site da Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança.