Corpos de 2 vítimas do atentado a bar em Niterói serão enterrados hoje no Maruí

Os corpos de Michel da Silva Campos Pereira, de 24, e Janete Regina Batista, de idade ainda não confirmada, serão sepultados no Cemitério do Maruí, em Niterói, nesta segunda-feira (2). Ambos foram vítimas de um atentado a um bar no bairro de São Domingos, enquanto comemoravam a vitória da Libertadores do Botafogo, no último sábado (30).

Ambas as vítimas serão veladas e enterradas no mesmo local, em momentos diferentes. A despedida de amigos e familiares de Janete, começará às 12h, na Capela B, e seu enterro está programado para ocorrer às 14h, no Cemitério do Maruí. Enquanto o velório de Michel será às 15h e o enterro às 17h.

Caso



As mortes aconteceram após um bar localizado na Rua General Andrade Neves, em Niterói, ser alvo de tiros efetuados por dois homens. As vítimas estavam no estabelecimento comemorando a vitória do Botafogo na Libertadores de 2024, e ao todo sete pessoas foram atingidas pelos disparos, sendo duas vítimas fatais e quatro feridas. Testemunhas contaram que o autor dos disparos é um homem magro e de estatura mediana, de cor parda. Ainda segundo relatos, ele chegou ao bar num carro prata.

Os agentes do 12º BPM (Niterói), receberam o chamado sobre o caso e quando chegaram ao local, encontraram Michel sem vida. Agentes do Corpo de Bombeiros também foram acionados, e socorreram Janete e mais uma mulher, não identificada, as levando ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. As demais vítimas buscaram socorro pelos próprios meios, no Hospital Niterói D’or, localizado no Jardim Icaraí.

A morte de Janete foi confirmada horas após o atentado. Dentre os quatro feridos, um adolescente, de 13 anos foi atingido na perna direita, além de uma mulher que foi baleada de raspão na perna esquerda. Segundo profissionais de saúde, o adolescente, que já recebeu alta, escapou por questão de milímetros de ficar em estado grave.

Os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram ao estabelecimento e realizaram a perícia e as investigações sobre o caso já foram iniciadas. O objetivo é identificar os autores dos disparos e esclarecer o motivo do crime.