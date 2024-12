Acidente grave deixa PMs feridos no Rocha, em São Gonçalo; vídeo

Dois policiais militares ficaram feridos e precisaram ser socorridos após sofrerem um grave acidente com a viatura da PM próximo à praça do Rocha, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira(2). A colisão também atingiu um carro de passeio.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. A batida ocorreu por volta das 4h15 da madrugada, na Rua José Lourenço de Azevedo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a viatura totalmente danificada.





Veículos ficaram completamente destruídos Reprodução

Autor: Reprodução

Já no local, os bombeiros prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres(HEAT), no Colubandê. Segundo informações, o sargento sofreu escoriações e está aguardando avaliação do neurologista, já o soldado quebrou o braço. Ainda não se sabe mais informações sobre as vítimas.