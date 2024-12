Engavetamento na Ponte Rio-Niterói causa congestionamento nesta segunda (2)

Um engavetamento envolvendo quatro veículos complica o trânsito na Ponte Rio-Niterói na manhã desta segunda-feira (2).

O acidente, que ocorreu na altura do Pórtico 21, próximo à Base Naval de Mocanguê, interditou uma faixa na pista sentido Rio, mas não há informações sobre feridos.

A colisão teve início quando uma van bateu em uma moto, desencadeando o impacto com outros veículos, incluindo um ônibus.

A faixa interditada foi liberada por volta das 7h, mas o incidente gerou lentidão nos acessos ao Mocanguê e na saída para o Gasômetro.

O tempo de travessia para o Rio chegou a 30 minutos durante o período.

No sentido Niterói, o tráfego seguia sem retenções, com o tempo de travessia estimado em 13 minutos até as 7h20.