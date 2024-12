Praias de Niterói e da Região dos Lagos brilharam com fenômeno raro; entenda

Quem esteve nas praias do Rio de Janeiro, no último sábado (30), pode testemunhar um momento lindo e impressionante, quando as águas do mar brilharam, graças à bioluminescência. O fenômeno raro aconteceu nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, localizadas na Região Oceânica de Niterói, e também na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, onde o mar brilhava com uma luz azulada.

As imagens registradas do momento foram publicadas nas redes sociais, e revelam o mar emitindo diferentes luzes ao movimento das ondas. Os banhistas e quem passava pelo local ficaram encantados com o fenômeno.

Conhecido como bioluminescência, nada mais é do que a reação química que acontece quando alguns organismos marinhos, como plânctons e algas, produzem luz, ao serem estimulados pela movimentação das ondas. Isso ocorre por causa do contato da enzima conhecida como luciferase a substância intitulada de luciferina.

No momento em que essas substâncias se misturam com o oxigênio, acontece a emissão de luz visível, que pode ser vista em águas calmas e escuras, como as dos locais registrados em Niterói e na Região dos Lagos.