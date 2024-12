Animal ameaçado de extinção é devolvido à reserva biológica do Rio

Um gato do mato, espécie de felino pertencente à família dos Leopardos, foi devolvido à natureza. Depois de ter sido resgatada em uma residência no início do ano, a felina foi solta na Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis (RJ), em uma ação do Instituto Estadual do Ambiente(INEA), no último sábado(30).

Quando foi resgatada, a felina tinha poucos meses de vida e encontrava-se em situação de vulnerabilidade, abaixo do peso e fragilizada. Ela teve uma infecção tratada no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Eletronuclear. Após a sua recuperação, ela foi solta na Trilha do Caneco, dentro da reserva. Por pertencer a uma espécie ameaçada de extinção, o caso foi registrado ao ICMBio/Ibama.

Momento em que o animal foi solto na natureza | Foto: Divulgação/ INEA

O ambiente para a soltura foi escolhido com cautela, por se tratar de um local rico e diversificado, que favorece a dinâmica ecológica da espécie. A área é monitorada com armadilha fotográfica, garantindo maior segurança para as espécies.