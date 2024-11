Niterói anuncia obras em ponte com risco de queda na Ilha da Conceição

A Prefeitura de Niterói vai realizar obras na ponte que liga a Ilha da Conceição à Ilha do Caju, na Baía de Guanabara. O anúncio foi feito nesta sexta (29), três dias após o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) emitir um alerta sobre o risco de desabamento da estrutura.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, as obras têm orçamento previsto de 21,4 milhões de reais e devem começar ainda este ano, no mês de dezembro. Na próxima segunda (02), equipes da Prefeitura já devem começar a atuar no local com a preparação do canteiro e a mobilização de sondagem para a fundação.

“É importante destacar que a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia realizou três vistorias no local, além de interditar a passarela lateral de pedestres”, afirmou o órgão em nota, em resposta à denúncia do Crea-RJ. Segundo o Conselho, a ponte tem trechos corroídos e risco de queda iminente, além de problemas de sinalização luminosa e rompimento dos lacres de interdição.