Ponte na Ilha da Conceição corre risco de queda em Niterói

Uma ponte que conecta a Ilha do Caju à Ilha da Conceição, em Niterói, está com risco iminente de queda, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ). O órgão emitiu um alerta para a Prefeitura Municipal sobre o risco de grave acidente ambiental e as "péssimas condições" na estrutura, que tem cerca de cem metros de extensão e está instalada próximo a Ponte Rio-Niterói, na Baía de Guanabara.

O trecho costuma receber, diariamente, a circulação de caminhões pesados com transporte de combustível. O espaço também conta com uma passagem para pedestres, que foi interditada pela Defesa Civil municipal em 2021. Apesar disso, o lacre da interdição se encontra rompido e alguns moradores são vistos usando a ponte durante o dia, de acordo com o Crea-RJ.

Outro problema da estrutura, que fica acima da passagem de algumas embarcações pequenas pela Baía, é a corrosão do concreto e das ferragens em alguns trechos. Ainda segundo o Crea-RJ, a sinalização luminosa do local está desativada e, até a última fiscalização da equipe, não havia indícios de reparos ou obras no local.

“O caso que a gente está vendo em Niterói, nessa ponte, na região portuária, é um caso gritante. A fiscalização do CREA identificou, através de denúncia, a falta total de manutenção e de recuperação das estruturas de uma ponte onde há tráfego intenso de caminhões, até com combustível. A queda desta ponte pode representar um risco ambiental muito grande para a Baía de Guanabara”, afirmou Miguel Fernández, presidente do Crea-RJ.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotécnica de Niterói foi oficiada pelo órgão para apuração dos responsáveis técnicos pela manutenção da ponte. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil Estadual também foram acionadas, segundo o Crea-RJ.